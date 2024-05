Barclays, Enrico Chiapparoli sarà co-Responsabile Industrials area EMEA

Barclays

(Teleborsa) -ha annunciato oggi la nomina di(Europa, il Medio Oriente e l'Africa), al fianco di, che ha già ricoperto il ruolo di Co-Responsabile Industrials EMEA nei cinque anni precedenti. Entrambi vantano oltre trent'anni di esperienza in fusioni e acquisizioni, finanziamenti ed equity. Nel corso delle loro carriere, hanno fornito consulenza ad alcuni dei clienti più importanti nel settore, tra cui Stellantis, Aston Martin, CNHI, Ashtead, Aggreko e Compass.Ilriveste un'per Barclays, che vanta una solida presenza nell'area EMEA e occupa le prime tre posizioni nei segmenti dei Servizi all’Industria, dei Trasporti, della Logisitca e del Packaging, secondo Dealogic."Abbiamo un’opportunità straordinaria per consolidare la nostra posizione in quest’area geografica grazie all'esperienza e alla rete di contatti di Enrico e Richard, decisive per realizzare le nostre ambizioni strategiche", afferma, Responsabile dell'Investment Banking EMEA.Il ruolo attualmente ricoperto da Enrico comesarà assunto da P, Responsabile dell'Investment Banking Italia, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e delle autorità regolatorie.