BdM Banca si aggiudica servizio tesoreria ASP Potenza

(Teleborsa) -(Gruppo MCC) si è aggiudicata di nuovo l’affidamento del(ASP) dell’ASL Basilicata, che include 100 Comuni dell’intera provincia di Potenza.L’aggiudicazione riguarda anche la, tra cui, la fornitura dida emettersi in favore dei cittadini celiaci, che in tal modo potranno acquistare prodotti privi di glutine presso i fornitori convenzionati, farmacie e negozi specializzati."Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato, Amministratore Delegato di BdM Banca - Questa riconferma ci permetterà di continuare il nostro lavoro con continuità raggiungendo sempre migliori risultati per i cittadini del territorio. Con questa collaborazione viene infatti ribadita la nostra vicinanza, come Banca, alle esigenze del territorio lucano e alle istituzioni sanitarie, locali, provinciali e regionali".