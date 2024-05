BFF Bank, scatta la rimonta a Piazza Affari

BFF Bank

banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

FTSE Italia All-Share

(Teleborsa) - Scatta la rimonta per, che evidenzia un guadagno del 10,21% in Borsa, dopo aver perso la scorsa settimana circa un terzo del proprio valore in sole due giornate di borsa aperta. Il titolo aveva risentito dello stop di Bankitalia alla distribuzione del dividendo dopo una indagine condotta presso gli uffici della banca. Potrebbe trattarsi di ricoperture o anche delle rassicurazioni giunte dal CdA che, a seguito della notizia choc e della reazione della Borsa, ha affermato di aver avviato un "franco e costruttivo" dialogo con la Vigilanza, al fine di arrivare a una pronta risoluzione dei rilievi.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,447 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,27. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,988.