Bonus Befana, Leo: innescherà un meccanismo virtuoso per l'economia

(Teleborsa) - Il viceministro dell'Economia,, ha dichiarato che il cosiddetto Bonus Befana innescherà un meccanismo virtuoso per l'economia. "Chi prende questinon penso li metta sotto il materasso. Ci acquisterà i regali per la Befana e, quindi, li metterà nell'economia", ha spiegato intervenendo a un convegno alla Camera su giovani e formazione. Leo ha sottolineato che "uno degli interventi importanti" del Governo ha riguardato il taglio delche, però, "ha una valenza temporale di 12 mesi, mentre le retribuzioni si sviluppano su 13 mesi", in quanto c'è la"Abbiamo detto che per il futuro dobbiamo detassare la tredicesima – ha affermato – ma dobbiamo sempre fare i conti con le risorse, che non sono mai sufficienti per tutti gli interventi. Abbiamo pensato di dare una sorta di beneficio sul cuneo anche per il tredicesimo mese. A dicembre dovevamo trovare i soldi, il nostro obiettivo è muoverci con molta attenzione suiperché se non stiamo attenti ci sono delle ricadute negative sui"."Abbiamo detto: è unche vogliamo dare alle famiglie che hanno un reddito che non supera i 28mila euro – ha aggiunto –. Quindi, diamo a questi soggetti 100 euro che serviranno per fare". Le risorse non c'erano per il 2024, "le abbiamo trovate nel 2025 – ha proseguito Leo – e saranno date nei primi giorni diinnescando un meccanismo virtuoso per l'economia".