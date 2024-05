Borse europee caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un buon vantaggio rispetto al, dovein vista dei dati dell'Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,079. Perde terreno l', che scambia a 2.342,4 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,77%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,56%.Avanza di poco lo, che si porta a +131 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,81%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,20%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,29%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.973 punti.Leggermente positivo il(+0,29%); pressoché invariato il(+0,01%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,16% dopo i rosultati annunciato lo scorso venerdì.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,06%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,77%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,50%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,95%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,41%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,01%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.di Milano,(+10,58%), dopo le pesanti perdite incassate in precedenza,(+4,05%),(+2,87%) e(+2,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,42%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,67%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,24%.