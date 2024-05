Diasorin corre in Borsa dopo risultati

DiaSorin

FTSE MIB

azienda produttrice di apparati diagnostici

principale indice della Borsa di Milano

DiaSorin

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che si mette in luce in Borsa con una variazione del +3,71%, dopo i positivi risultati annunciati venerdì scorso apparsi in linea con le aspettative: i ricavi hanno totalizzato 289 milioni di euro cn una crescita a parità di perimetro del 7%, mentre l'EBITDA Adjusted è stato di 97 milioni di euro, e l 'utile netto Adjusted di 59 milioni di euro In seguito ai risultati, Banca Akros ha alzato il giudizio a Buy da Accumulate ed il target price a 116,5 da 106 euro.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,06%, rispetto a +3,24% del).La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 99,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 109,2.