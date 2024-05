Ferrari annuncia emissione prestito obbligazionario

Ferrari N.V.

(Teleborsa) -annuncia oggi l’intenzione di procedere ad una esubordinatamente alle condizioni di mercato. Le Obbligazioni avranno rango pari a quello di tutte le altre obbligazioni in circolazione non garantite e non subordinate di Ferrari. La casa di Maranello intende impiegare il ricavato dell'offerta obbligazionaria per le generali esigenze del Gruppo.Le Obbligazioni non sono state registrate e non saranno registrate in base al Securities Act o alle leggi in materia di strumenti finanziari di qualsiasi altro ordinamento, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’obbligo di registrazione di cui al Securities Act e alle leggi dei singoli stati USA applicabili.