Gruppo ASTM rileva controllo Tangenziale Esterna Milano

(Teleborsa) -ha siglato undelle quote azionarie detenute dal Gruppo nel capitale d(TE) e nel capitale della holding(TEM)e delle quote di finanziamento soci detenute dal Gruppo ASPI nei confronti di TE.In particolare, l’Operazione prevede l’acquisto di: 80.645.753 azioni di TEM detenute da ASPI; il 50% dell’azione TEM detenuta da ASPI congiuntamente con SATAP; 4.649.450 azioni TE detenute da Amplia; 1.162.363 azioni TE detenute da ASPI; del credito derivante dal finanziamento soci erogato da ASPI e Amplia in favore di TE (circa 8,9 milioni di euro in linea capitale, oltre ai relativi interessi maturati e non pagati).Ilcomplessivo è pari adi euro, di cui circa 121,9 milioni a titolo di corrispettivo per l’acquisto delle partecipazioni e circa 18,1 milioni a titolo di corrispettivo per l’acquisto del credito derivante dal finanziamento soci. Il, a valle dell’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, è previstoL’operazione consente al Gruppo ASPI ladetenuto con unain trasparenza. L’iniziativa, inoltre, consente un rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo.Contestualmente, il Gruppo ASTM ha esercitato il propriodella quota del, oltre alerogato sempre in favore di quest’ultima pari a circa, oltre ad interessi maturati e non pagati. Complessivamente il valore dell’acquisto della partecipazione Pizzarotti e del relativo credito per il finanziamento soci da parte del Gruppo ASTM è pari adirettamente di unaoltre ad un’azione condivisa al 50% con ASPI e di una quota del. Al termine delle transazioni (in caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci delle società TEM e TE), pertanto, il Gruppo ASTMe, direttamente ed indirettamente,di cui eserciterà il pieno controllo in assemblea."Tangenziale Esterna è un asset strategico per il Gruppo ASTM, collocata nel cuore dell’area metropolitana di Milano e della regioneLombardia, una delle zone più industrializzate e ricche d’Europa", commenta, Amministratore Delegato del Gruppo ASTM, aggiungendo che l’acquisizione "consente di rafforzare il nostro ruolo e la nostra presenza in questo territorio e risponde alla volontà di diventare sempre più il punto di riferimento del sistema della mobilità regionale, garantendo al contempo stabilità nellagovernance societaria".