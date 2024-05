Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, grazie a qualche spunto positivo fra le blue-chips. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce, con gli, che daranno qualche indicazione in più sulle prossime mosse della Fed.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,079. L'è in calo (-1,13%) e si attesta su 2.333,9 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,60%.Balza in alto lo, posizionandosi a +132 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,81%.senza slancio, che negozia con un -0,16%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,22%, eè stabile, riportando un moderato -0,12%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,46%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 37.022 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 13/05/2024 è stato pari a 2,67 miliardi di euro, in calo di 849,6 milioni di euro, rispetto ai 3,52 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,65 miliardi di azioni, rispetto ai 0,63 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,70%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,85%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,74%.In luce, con un ampio progresso del 2,57%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,34%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,15%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Al Top tra le azioni italiane a(+13,86%) su ricoperture dopo i recenti cali. Bene inoltre(+3,45%),(+2,66%) e(+2,49%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,86%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,62%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,50%.