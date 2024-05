Mobiità elettrica, successo per E-Tech e E-Charge: a Bologna 4mila visitatori (+19%)

(Teleborsa) - Grande successo per, terza edizione del salone internazionale sulle tecnologie per i, che si è svolto nel quartiere fieristico diin contemporanea a, la fiera leader sull’industria delle colonnine e delle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica. Nelle due giornate di apertura, questi due eventi hanno visto la presenza di 4mila visitatori e operatori professionali (+19% rispetto ai 3.360 dell’edizione 2023), con oltre 325 espositori provenienti da 15 Paesi, su un’area espositiva di 23mila mq suddivisa in 3 padiglioni e 5 aree tematiche.Contemporaneamente ae a, si sono svolti infatti gli eventi specializzati(raccolta, riciclo, riutilizzo e smaltimento delle batterie),(materiali, soluzioni e sistemi per l’allestimento degli interni nel settore automobilistico e dei trasporti),(elettronica di potenza per l’industria) e(meccatronica e robotica per l’automotive).Molto partecipati dal pubblico diedanche i 40 appuntamenti in programma tra conferenze, tavole rotonde, workshop e seminari di altissimo livello, organizzati in collaborazione con oltre 150 relatori provenienti da mondo accademico, centri di ricerca, industria e associazioni di settore.“Siamo molto lieti di questo nuovo successo, che conferma la nostra manifestazione come l’appuntamento annuale di riferimento per tutti i manager ed i professionisti della mobilità elettrica, riunendo così a Bologna i principali attori dell’intera catena di sviluppo e fornitura delle nuove tecnologie in questo settore”, ha dichiarato, direttore di E-Tech Europe e E-Charge. “La prossima edizione, già fissata per il 4 e 5 giugno sempre a BolognaFiere, vedrà anche una grande novità: in contemporanea, si svolgerà infatti Traffic, il primo salone italiano dedicato a mobilità urbana, traffic management, infrastrutture, sicurezza stradale, smart mobility e parcheggi”.E-Tech Europe è un evento organizzato dalla società, con il supporto di Carlo Gavazzi Italia, in collaborazione con BolognaFiere. È patrocinato da Aci Sport, Anfia, Artes 4.0, Unrae, Motus-E, Confimi Industria, Apindustria, Confimi Vicenza, Assodel, Aniasa, Adaci, Confederazione Aepi, Kyoto Club, Fast, Euromobility e Fepecs.