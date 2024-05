Nextchem (Maire) e Johnson Matthey insieme per commercializzare marchio Circular Methanol

Gruppo Maire

(Teleborsa) -, società del, attraverso la sua controllata, leader nel waste-to-chemicals e proprietaria del marchio Circular Methanol, ha avviato unaper la commercializzazione a livello globale delQuesta partnership per la commercializzazione segue l'accordo di cooperazione congiunta del luglio 2021, finalizzato all'integrazione della tecnologia di MyRechemical con la tecnologia di JM per laMyRechemical concede a JM il diritto di utilizzare il suo marchio proprietario Circular Methanol, rafforzando ulteriormente il posizionamento del pacchetto tecnologico sul mercato.La collaborazione ha recentemente portato alla firma delper un cliente confidenziale in Europa. Inoltre, ci sono varie altre opportunità riservate che stanno procedendo a diversi livelli di sviluppo in tutto il mondo.Il processoche vengono riciclati eattraverso un processo di ossidazione parziale. Il gas di sintesi viene poi purificato e condizionato,e distillato al livello di purezza richiesto. Lo schema di flusso Circular Methanole incorporare l'aggiunta di idrogeno a basso contenuto di carbonio per massimizzare l'utilizzo del carbonio.L'accordo punta a rafforzare la loro collaborazione delle due realtà coinvolte, in particolare per quanto riguarda i, al fine di soddisfare le nuove normative europee in materia di trasporto marittimo volte a ridurre le emissioni di gas serra.