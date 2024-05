RCS riduce perdita nel trimestre, ricavi a 168,9 milioni

RCS MediaGroup

(Teleborsa) - Il gruppoha chiuso i primi tre mesi del 2024 conconsolidati in calo del 5,7% a 168,9 milioni (179,1 milioni nel primo trimestre 2023), coi ricavi digitali che ammontano al 26,3% del totale.Ilmigliora a -1,6 milioni dal rosso di 1,8 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.L' Ebitda , positivo per 12,6 milioni, è in miglioramento di 2 milioni rispetto al primo trimestre 2023, prevalentemente per la riduzione dei costi per materie prime e utenze. Il risultato operativo () è pari a -0,6 milioni (-2,6 milioni nel pari periodo del 2023).Al 31 marzo, laè negativa per 12,4 milioni, in miglioramento di 11 milioni rispetto a fine 2023.In considerazione delle azioni già messe in atto e di quelle previste, in assenza di un peggioramento delle conseguenze riconducibili alla prosecuzione e sviluppi dei conflitti in Ucraina e in Medioriente e/o della dinamica dei costi, il Gruppo "ritiene che sia possibile confermare l’obiettivo di conseguire nel 2024 margini (EBITDA) fortemente positivi, in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2023 e di proseguire con un’ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa".