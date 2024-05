Sanlorenzo, Ferruccio Rossi nominato CEO di Sanlorenzo Monaco Group

Sanlorenzo

(Teleborsa) -rende noto cheè stato nominatodel Gruppo. L’accordo prevede anchesociale delle stesse, in approvazione alla prossima Assemblea Sanlorenzo prevista per giugno.Contestualmente a questo nuovo accordo ed in coerenza con le sue logiche, Ferruccio Rossi ha presentato lein data odierna.Nel nuovo ruolo con, Ferruccio Rossi guiderà, tramite la nuova areacon sedi oggi a Monaco, Cannes e Palma, lo sviluppo commerciale di Sanlorenzo nel Principato, Francia e Spagna tramite le società:Sanlorenzo Monaco SAM; Sanlorenzo Côte d'Azur SAS; Sanlorenzo Baleari SL."Questo accordo si inserisce nella più ampia strategia di distribuzione diretta del Marchio Sanlorenzo nei mercati chiave del Gruppo", commenta, Chairman e CEO del Gruppo Sanlorenzo, aggiungendo "strategia che si è recentemente concretizzata in Asia Pacific con l'acquisizione di Simpson Marine Group e che da anni vede il presidio del mercato americano tramite il team di Sanlorenzo of the Americas. Sanlorenzo si conferma ancora una volta il First Mover, nell'ambito della nautica da diporto, nell'implementazione di strategie incentrate sul Cliente, nei luoghi dove avviene l'utilizzo dei nostri prodotti".