Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, in una seduta interlocutoria caratterizzata dall’attesa per il dato sull’inflazione americana di aprile, in calendario mercoledì, che darà indicazioni agli operatori sugli spazi a disposizione della Federal Reserve per tagliare i tassi di interesse. Al momento il mercato prevede il primo intervento sul costo del denaro USA, a settembre.Tra gli indici statunitensi, ilsta riportando una variazione pari a -0,16%; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.221 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(+0,19%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(+0,05%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,52%) e(-0,45%).del Dow Jones,(+2,71%),(+2,00%),(+1,25%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,28%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,25%.Tentenna, che cede l'1,24%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,45%),(+5,15%),(+3,80%) e(+3,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,39%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.