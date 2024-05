Superbonus, Salvini: si troverà una soluzione

(Teleborsa) - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture,, si è detto sicuro che si troverà una soluzione sulla questione Superbonus "come si è sempre trovata". Il ministro Salvini ospite a Rtl 102,5 ha risposto così ad a una domanda sulle tensioni per l'emendamento del Governo che spalma iderivanti dalin dieci anni. "Ci lavorano i tecnici", ha aggiunto. Il ministro ha poi dichiarato che il percorso delè ormai giunto al termine: "vorrei arrivare in settimana prossima in Consiglio dei ministri per l'approvazione, per sanare tutte le piccole irregolarità".Quanto al, Salvini ha affermato che farà di tutto per aprire i cantieri nel 2024 "perché i lavori che daranno occupazione e sviluppo non possono essere fermati da ideologia". "I tecnici hanno deciso di prendersi quattro mesi", ha aggiunto.