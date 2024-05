Usa-Cina, la Casa Bianca pronta ad annunciare le nuove tariffe per le importazioni dalla Cina

(Teleborsa) - La Casa Bianca è pronta a presentare il nuovo schema diper ledalla Cina. Secondo alcune fonti citate dalla CNN infatti già in settimana potrebbe arrivare l'annuncio delle nuovein alcuni settori considerati strategici per l'economia americana dall'amministrazionecome, componenti perprovenienti dalla Cina. Per le auto elettriche la tariffa dovrebbe arrivare al 100%, un balzo in avanti notevole rispetto al 25% attuale introdotta dall'amministrazione Trump.La competizione con lasarà uno dei temi su cui si giocherà la campagna elettorale per ledi novembre.– che ha creato l’attuale programma tariffario durante la sua amministrazione – ha proposto di applicare una tariffa del 60% su tutte le merci provenienti dalla Cina e del 10% su quelle importate da qualsiasi altro paese. .Alcuni economisti negli Stati Uniti temono però che l’aumento delle tariffe possa rischiare di accendere una nuovacon la Cina. Guerra che danneggerebbe anche l’economia statunitense. Le tariffe infatti sono essenzialmente una tassa per le imprese e per i consumatori statunitensi, che si aggiunge al costo delle merci importate. Ciò potrebbe far salire l’e danneggiare la crescita dell’Laha calcolato che finora gli americani hanno pagato più diper le tariffe imposte da Trump per le importazioni dalla Cina di pannelli solari, acciaio, alluminio e beni di fabbricazione cinese. Più della metà dei dazi sono stati riscossi durante l’amministrazione Biden. Ildeve ora decidere entro la fine del mese se le aziende i cui prodotti sono stati esentati determinate tariffe possano ottenere o meno proroghe per tali esclusioni.Da più di un anno l’amministrazione Biden sta esortando i suoi alleati nell’Unione Europea a imporre tariffe elevate sui veicoli elettrici importati dalla Cina sottolineando il rischio che l'industria automobilistica cinese rappresenta. Laa dovrà decidere entro 4 luglio come procedere nella propria indagine sui sussidi cinesi per i veicoli elettrici cinesi.