Wall Street apre positiva dopo settimana brillante

(Teleborsa) - Avvio di settimana prudente per la borsa di Wall Street, con gli investitori concentrati sul dato in arrivo durante l'ottava, mentre volge al termine la stagione delleSi tratta dell': domani sono attesi i prezzi alla produzione di aprile, mentre mercoledì i prezzi al consumo, che daranno maggiori indicazioni sulle prossime mosse dellasui tassi d’interesse. Al momento il mercato prevede il primo intervento sul costo del denaro, a settembre.Gli indici statunitensi reduci da una settimana brillante si muovono con cautela: ilsta mettendo a segno un +0,23%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.232 punti. In moderato rialzo il(+0,25%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,13%).