Asecap, Oglietti (Aspi): Gruppo accelera su sperimentazioni e ricerca tecnologica

(Teleborsa) - "Lastanno guidando la ‘’ nel settore dei trasporti. Questa rivoluzione è caratterizzata da innovazioni tecnologiche significative, come l’avvento dei veicoli a guida assistita e autonoma e la diffusione dei servizi di smart mobility. Autostrade per l’Italia sta accelerando la ricerca e le sperimentazioni per favorire questa evoluzione tech e rendere la rete più moderna e sostenibile". È quanto sostienein occasione degli, l’evento annuale del settore che riunisce i principali concessionari autostradali europei e mondiali."L’integrazione delle tecnologie più avanzate nella rete autostradale italiana mira a migliorare la gestione, l’efficienza e la sicurezza. La raccolta e l’analisi in tempo reale di grandi quantità di dati permettono di automatizzare tutti i processi operativi e migliorare significativamente l’esperienza di guida degli utenti. Lee permetteranno la comunicazione in tempo reale delle informazioni fra rete e veicolo. Saranno anche infrastrutture attrezzate per accompagnare la transizione energetica globale verso l’utilizzo sempre maggiore di fonti rinnovabili"."Per realizzare tutto questo - sottolinea Oglietti -, per adeguarla e ampliarla, in modo da rispondere alle esigenze della domanda di traffico merci e di mobilità di persone, ed è con questo spirito che si articola il grande piano di Autostrade per la rigenerazione dell’infrastruttura. Un, che richiede operatori industriali strutturati e di dimensioni adeguate. Ma non basta: presupposto di questa strategia è un quadro di regole chiaro, certo e prevedibile, capace di sostenere gli imponenti investimenti necessari e supportare gli operatori per lo sviluppo di soluzioni innovative".