Borsa New York chiude debole

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni industriali

finanziario

Intel

Nike

Apple

Cisco Systems

Home Depot

American Express

McDonald's

Travelers Company

Moderna

Walgreens Boots Alliance

Sirius XM Radio

PDD Holdings

GE Healthcare Technologies

Paccar

Meta Platforms

Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, che avvia la settimana all'insegna della prudenza, in attesa dei dati sullìinflaizone in uscita questa settimana. Illascia sul parterre lo 0,21%, mentre resta piatto l', con chiusura su 5.221 punti. Guadagni frazionali per il(+0,21%); senza direzione l'(+0,09%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,45%) e(-0,41%).Al top tra i(+2,21%),(+1,96%),(+1,77%) e(+1,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,34%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,88%.(+7,13%),(+5,47%),(+3,63%) e(+3,10%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,13%.scende dell'1,72%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,7%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%)14:30: Empire State Index (atteso -10,8 punti; preced. -14,3 punti).