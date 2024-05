Borse asiatiche incerte. Tokyo lievemente positiva

Tokyo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche si avviano a concludere una seduta per lo più incerta in attesa dei dati sull'inflazione USA e in risposta all'ennesimo default di Bond di una società immobiliare cinese.mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,21%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,13%.Sulla parità(+0,03%); sulla stessa tendenza, senza direzione(+0,14%).In moderato rialzo(+0,11%); poco sotto la parità(-0,35%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,14%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,05%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%.Il rendimento per l'è pari 0,96%, mentre il rendimento deltratta 2,3%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,1%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 3,4%; preced. -0,6%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,5%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,1%).