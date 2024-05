Brennero, l'Italia vince. Commissione UE censura pratiche Austria

(Teleborsa) -ha adottato questa mattina ilrelativamente ai, in quanto contrari alla libera circolazione di beni prevista dai trattati. E' rende noto ilguidato dal ministro Matteo Salvini, che accoglie la decisione con"L’Italia - si sottolinea - procederà ora acome previsto dall’art. 259 del Trattato per ristabilire un quadro giuridico favorevole alle imprese e tutelare il principio di libertà all’interno dell’Unione Europea.Ildimostra quindi lache, su forte input del vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, ha deciso di intraprendere la strada giudiziaria dopo anni di interlocuzioni finalizzate a trovare una soluzione negoziata, frustate dall’intransigenza austriaca., l'Associazione di Confindustria che rappresenta le imprese dell'autotrasporto merci e della logistica, cheil parere motivato con il quale la Commissione Europea ha dato torto dell'Austria perdel Tirolo lungo l'asse del Brennero: divieto notturno;e di circolazione per alcune merci;di circolazione nelle giornate di sabato;, che limita la circolazione dei mezzi pesanti e del traffico merci a Kufstein, in direzione dell'Italia."Apprendiamo con grande soddisfazione il parere della Commissione rispetto alla controversia che da anni vede contrapposte Italia e Austria sul tema del transito delle merci attraverso l'asse del Brennero", afferma, Presidente ANITA, secondo cui "la notizia rappresenta unae per le imprese che quotidianamente muovono l'economia nazionale, portando il made in Italy verso il Nord Europa"."Abbiamo sempre sostenuto che le varie misure austriache contro il transito delle merci attraverso il Tirolo sono discriminatorie e contrarie al principio della libera circolazione delle merci e che oltre a ledere le normative comunitarie comportano un grave danno all’economia italiana", ricorda, Past President di ANITA con delega al Brennero.Non usa mezze misure Paolopresidente di, all'indirizzo del ministro tedesco Kompatscher. "Quella di oggi - afferma - è una prima risposta che non si discosta dalla linea tenuta nel passato. Ricordo che più volte il governo austriaco è stato oggetto di pronunciamenti negativi per la politica dei divieti alla libertà di circolazione". "Ora attendiamo la Suprema Corte, ma occorrerà immediatamente togliere le limitazioni e aprire ad un confronto che porti a soluzioni adeguate che garantiscano il rispetto dell'ambiente e quello della libertà di circolazione".Si unisce al coro anche, Segretario generale, che parla di "unche conferma la solidità delle ragioni poste dall'Italia, dal Ministro Salvini, durante il confronto", anche se "ci sono comunque alcuni punti del parere da osservare e chiarire".