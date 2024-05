Cauta Wall Street aspettando Powell alla vigilia dell'inflazione

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street con gli investitori alla finestra in attesa della pubblicazione dei dati sull’inflazione americana, di aprile, in pubblicazione domani e che daranno nuove indicazioni ai mercati sui tempi dell’atteso taglio dei tassi di interesse USA, mentre volge al termine la stagione delle trimestrali.L’appuntamento clou è dunque mercoledì con l’, mentre oggi l’attenzione è rivolta al dato sui prezzi alla produzione ad aprile, risultato più alto del previsto.Restando in tema di politica monetaria, c'è attesa anche per l’intervento del, a un evento ad Amsterdam.Tra gli indici statunitensi, ilviaggia sui livelli della vigilia, e si ferma a 39.497 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.225 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(+0,01%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(+0,01%).