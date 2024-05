Cembre, utile netto 1° trimestre a 9,7 milioni

Cembre

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2023,in Italia del 9,1% mentre all’estero si riducono del 4,2%. Al 30 aprile 2024, isegnano unarispetto ai primi 4 mesi del 2023.sono aumentati dell’1,5% rispetto al primo trimestre 2023, passando da 57,8 milioni di euro a 58,7 milioni di euro. Il risultato operativo lordo consolidato () del primo trimestre 2024, pari a 16.521 migliaia di euro è sceso del 7%. Il risultato operativo consolidato () pari a 13.299 migliaia di euro, è diminuito del 9,4%.del periodo è sceso del 10,6 per cento rispetto al 2023, passando da 10.864 migliaia di euroè passata da un saldo positivo di 10,7 milioni di euro al 31 marzo 2023 ad un saldo positivo di 14,4 milioni di euro al 31 marzo 2024. Al 31 dicembre 2023 la posizione finanziaria netta era positiva per 18,2 milioni di euro.2024, deliberati dall’assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2024.