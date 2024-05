Effervescente l'indice delle società High Tech italiane (+2,10%), si concentrano gli acquisti su Reply

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

mid-cap

Reply

Sesa

Digital Value

small-cap

Eurotech

Sabaf

WIIT

(Teleborsa) - Slancio per ilche non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 141.275,3, con un miglioramento di 2.978,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 1.100, dopo un avvio a 1.103.Nel, bene, con un rialzo dell'1,64%.Tra leitaliane, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 7,78%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,86%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,94%.Tra ledi Milano, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 4,39%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,89%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,36%.