Energy S.p.A.: nuova aggiudicazione internazionale per 25,7 milioni di euro

(Teleborsa) -società italiana leader nei sistemi di accumulo per l'energia da fonte rinnovabile, comunica l’aggiudicazione di unavente a oggetto lae la, la società concessionaria delle autostrade in Austria, con l'obiettivo di estendere l’infrastruttura di rete per la mobilità alternativa. Il valore complessivo della fornitura dei sistemi di accumulo e dei servizi è dicon opzione aggiuntiva a favore della committente ASFINAG diLa gara è stata aggiudicata in Associazione Temporanea di Imprese (in tedesco: ARGE) insieme a Königskreuz GmbH (società di diritto austriaco con sede a Tiefgraben, in Alta Austria). Energy S.p.A. è la capofila dell’Associazione Temporanea di Imprese (denominata "ARGE Energy S.p.A. Königskreuz GmbH") e fornirà, a partire dall’estate e per circa 18 mesi, tutti i sistemi di accumulo (per un valore di circa 22 milionidi euro) e i servizi ancillari.La., quale partner dell’ARGE Energy S.p.A. Königskreuz GmbH, e rappresentadella strategia di Energy S.p.A., che conferma la sua posizione di leader nel settore delleLa Società è in prima linea nella transizione verso un futuro energetico sostenibile, investendo costantemente nella ricerca per lo sviluppo di prodotti sempre più efficienti e sostenibili, confermando così la sua influenza nel mercato europeo dell'accumulo energetico."Siamodell'accettazione del nostro progetto da parte dell’autorità austriaca. ASFINAG è una società dinamica, riferimento in EU e presa a modello in area D-A-CH, che ha obiettivi ambiziosi da attuare da qui al 2030 di transizione ecologica, digitale, e della mobilità", ha dichiarato"L’impiego dei sistemi di accumulo è fondamentale per raggiungere tutti e tre gli obiettivi: l’autonomia energetica completa entro tale data, la resilienza energetica a tutela dei dati (tema di estrema attualità), la ricarica rapida autostradale supportata da energia da fonte rinnovabile. Questa decisione riconosce la leadership di Energy nel campo della transizione energetica, a conclusione di una procedura alla quale hanno partecipato diverse realtà industriali. Il profilo tecnico richiesto ai prodotti è altissimo ed, unico tra i pochi costruttori europei di sistemi di storage, e al giusto mix di competitività economica, di livello tecnologico degli accumuli e dei servizi cloud, di affidabilità dimostrabile dei propri prodotti. I sistemi di accumulo scelti da ASFINAG coprono l’intera piattaforma zeroCO2 XL di Energy, salvo richiedere delle personalizzazioni per esigenze specifiche del progetto; ciò a dimostrare sia la bontà delle scelte progettuali di Energy dell’ultimo anno, sia la flessibilità dell’Azienda di apportare modifiche di adattamento a requisiti speciali. Tra leader di settore ci si riconosce".La costituzione dell’avvenuta in data 13 maggio 2024 ha reso effettiva l’aggiudicazione dell’appalto e ha segnato l’inizio dei lavori.