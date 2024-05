Equita annuncia risultati trimestre e acquisizione controllo EQUITA K Finance

EQUITA

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre 2024 coni (-11% sul 2023). I ricavi derivanti da attività con i clienti si sono attestati a 15 milioni (-16% sul pari periodo del 2023).EQUITA si è confermata il principale intermediario indipendente in Italia, con quote di mercato significative in tutti i segmenti più rilevanti. I ricavi del, al netto delle commissioni passive e degli interessi, hanno raggiunto 5,7 milioni. I ricavi delle attività di Clientsi sono invece attestati a 3,6 milioni. Il Tha infine contribuito ai Ricavi Netti con 0,9 milioni. L’area dell’ha registrato Ricavi Netti pari a €4,3 milioni (€6,2 milioni in 1Q’23,-31%), guidati principalmente dal contributo delle attività di M&A."I risultati del primo trimestre del 2024 vedono una ripresa delle attività di M&A, un progresso nella divisione di Alternative Asset Management e una buona performance del Global Markets nonostante l’ancora debole propensione degli investitori ad investire nelle mid e small caps", spiega, Amministratore Delegato di EQUITA. "Nei prossimi mesi ci attendiamo un gradualemiglioramento del contesto di mercato, principalmente guidato dalla riduzione dei tassi di interesse e dalle numerose iniziative a livellodomestico e comunitario per favorire lo sviluppo dei mercati dei capitali".Il, pari a circa 18 milioni al 31 marzo 2024 (16 milioni al 31 dicembre 2023 e 10 milioni al 31 dicembre 2022), ha contribuito ai risultati consolidati per 1,2 milioni ( 0,3 milioni in Q1'23).Il Risultato Consolidato Ante Imposte ha superato i 4,2 milioni (5,4 milioni in 1Q’23, -24%) mentre l(3,8 milioni in 1Q’23, -19%), con una marginalità del 18% (20% in 1Q’23).In data odierna EQUITA ha firmato undai soci Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi, co-fondatori e attuali Co-Amministratori Delegati della boutique di consulenza finanziaria indipendente specializzata in M&A Advisory. Ilè fissato in, da corrispondersi per circa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione – esercitando parzialmente la delega concessa al Consiglio di Amministrazione stesso in data 20 aprile 2023 dall’Assemblea degli Azionisti – ha, con esclusione del diritto di opzione, riservando ai venditori tutte le nuove azioni da emettere. L’aumento di capitale vedrà l’emissione di, per un totale di circa 3,6 milioni (di cui 0,2 milioni circa da imputarsi a capitale sociale e 3,4 milioni circa a riserva sovrapprezzo azioni).