Gruppo SOL, vendite consolidata in aumento del 5,2%nel 1° trimestre

SOL

(Teleborsa) -ha annunciato i dati delle2024, pari arispetto al primo trimestre 2023 (+3,6% a pari perimetro).Il risultato positivo è da ascriversi sia all’andamento delle, pari a 232,6 milioni di euro (+7%), che a quello delle, pari a 152,3 milioni di euro (+2,7%).Nello specifico, laha realizzato vendite per 195,0 milioni di euro, in leggera diminuzione del 2,4 % rispetto al primo trimestre del 2023 interamente dovuta al calo del prezzo dell’energia elettrica in Europa. In termini comparabili, le vendite di Gas Tecnici hanno registrato un aumento del 3 % anno su anno. La, nella quale il Gruppo opera attraverso Vivisol, ha realizzato un notevole incremento delle prescrizioni di nuovi pazienti. Le vendite di questa divisione sono state di 189,9 milioni di euro, con una crescita rilevante, pari al 14,4 %."Valutiamo positivamente i risultati delle vendite conseguiti nel corso del primo trimestre del 2024 – ha affermato, Vice Presidente di SOL – che confermano la capacità del Gruppo SOL di continuare a crescere anche in un contesto economico difficile e complesso, che richiede capacità di rapida reazione"."Compatibilmente con l’evoluzione della situazione internazionale, con l’andamento dei costi energetici, dell’inflazione e con la tenuta dell’economia e della produzione industriale – ha concluso, Presidente di SOL – iI Gruppo SOL continuerà, anche nel corso del 2024, a perseguire un costante sviluppo attraverso gli investimenti produttivi e distributivi, a considerare eventuali opportunità di acquisizioni e a sviluppare costantemente progetti innovativi e di diversificazione, con l’obiettivo di realizzare comunque una crescita delle vendite e di mantenere la redditività su buoni livelli".