Il Sole 24 ORE riduce perdita nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il gruppochiude il primo trimestre 2024 con unper 0,5 milioni di euro,di 1,3 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2023 al netto delle voci non ricorrenti (-0,8 milioni di euro rispetto al risultato netto reported del 31 marzo 2023 pari a 0,4 milioni di euro), e un patrimonio netto pari a 23,1 milioni di euro, in diminuzione di 0,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023, quando ammontava a 23,6 milioni di euro.Crescono i(49,8 milioni di euro; +1,9% sul primo trimestre del 2023). Ebitda positivo per 3,8 milioni di euro ( -1,6 milioni di euro rispetto ai 5,4 milioni di euro del primo trimestre 2023, che aveva beneficiato di 2,1 milioni di euro di proventi non ricorrenti). In crescita del 17,7% l' Ebitda adjusted , che passa dai 3,2 milioni di euro del 31 marzo 2023 ai 3,8 milioni di euro del 31 marzo 2024 (+0,6 milioni di euro).in sostanziale pareggio, in miglioramento di 0,6 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2023, al netto delle voci non ricorrenti. Si riduce di 1,6 milioni di euro l'Ebit reported rispetto al 31 marzo 2023 quando era positivo per 1,6 milioni di euro.Continua il miglioramento dellache passa dai -22,2 milioni di euro di fine 2023 ai -15,4 milioni di euro di marzo 2024. Positiva la PFN ante IFRS 16 per 23 milioni di euro, in miglioramento di 5,5 milioni di euro rispetto ai 17,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023.della Società, ha commentato: “I risultati del primo trimestre dell’anno vedono la crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari al netto delle poste non ricorrenti ed evidenziano il continuo miglioramento della PFN.e che tracciano un percorso che poggia sulla professionalità e competenza delle nostre redazioni e sulla loro capacità di garantire un’informazione sempre affidabile e di qualità.con l’, prodotti e servizi esistenti, facilitarne lo sviluppo di nuovi, migliorando al contempo la personalizzazione dell'esperienza degli utenti. Il tutto in una logica di utilizzo di dati e contenuti esclusivamente interni, o provenienti da fonti verificate, sotto il presidio del controllo umano, nel rispetto dei valori etici e deontologici a cui da sempre aderiamo”.