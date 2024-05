M&A: cresce il valore delle operazioni in Italia (+38%), ancora di più quello delle private equity (+134%)

(Teleborsa) - Nel corso dell’ultimo anno, aumenta il numero delle operazioni di(M&A, fusioni e acquisizioni di aziende) in Italia, registrando una tendenza positiva rispetto il periodo pre-pandemico (+5,2%) e nel primo trimestre del 2024 si conferma un rialzo (+4,3% rispetto lo stesso periodo del 2023). Allo stesso tempo, inaumenta il valore delle operazioni dida 1 a 2,4 miliardi di euro tra il I trimestre 2023 ed il I trimestre 2024 (+134%), ma forte è la contrazione osservata nel numero delle operazioni avvenute tra fine 2021 e fine 2023, scese da 138 a sole 89.Questo quanto emerge dal report “” appena pubblicato da. La ricerca, a cura di Francesco Baldi, Docente dell'International Master in Finance di Rome Business School; Massimiliano Parco, Economista, Centro Europa Ricerche e Valerio Mancini, Direttore del Centro di Ricerca Divulgativo di Rome Business School, offre un’analisi dettagliata sulle dinamiche degli ultimi anni e le attuali tendenze delle operazioni M&A e private equity in Italia.“Negli ultimi 5 anni, nel mercato italiano dell’M&A prevalgono operazioni di maggioranza (due terzi del totale), aventi ad oggetto aziende europee non quotate, pagate per più della metà con cash ma con un crescente ricorso alle clausole di earn-out (nel 26,9% dei casi), con una forte connotazione conglomerale (specialmente nel settore delle Telecomunicazioni). Invece, le operazioni di tipo verticale si concentrano nel settore delle assicurazioni e quelle di tipo orizzontale nell’industria bancaria”, affermaPrendendo in considerazione tutte ledi M&A italiane nel periodo 2019-marzo 2024 (database ORBIS, Bureau van Dijk), si osserva che il mercato italiano dell’M&A mostra una lenta dinamica al rialzo: dalle 673 operazioni del 2019, a fine 2023 si contano 708 operazioni di M&A, con un aumento del 5,2%. Nei primi tre mesi del 2024 si è registrato un aumento delle operazioni a confronto con il primo trimestre 2023 pari al 4,3% (da 139 operazioni a 145).In termini di, nel confronto tra il primo trimestre 2023 e quello 2024, si registra una netta accelerazione dell’ammontare aggregato, stimabile in circa(+38,1%). Delle operazioni condotte nel 2019-marzo 2024, il 56,2% è avvenuto tramite cash (678) e il 15,8% (191) tramite lo scambio di azioni. Guardando alla percentuale di quote acquisite, 1.195 operazioni hanno previsto una quota di acquisizione del pacchetto azionario superiore al 50%, di cui la prevalenza (884) con quote di acquisizione comprese tra il 51% e l’80%. Dal punto di vista della tipologia dell’azienda target, sono state interessate 4.096 aziende non quotate (95,9%), 62 quotate (1,5%) e 115 (2,7%) delisted.In, le operazioni di M&A avvenute in Italia mostrano un’elevata concentrazione di aziende target europee, pari a 4.020, seguite da quelle nei Paesi dell’America del Nord (97) e Asia e Oceania (74). “I risultati mostrano una ripresa del settore M&A in Italia nel I trimestre 2024. La possibilità di un taglio dei tassi di interesse da parte della BCE nel corso del 2024 potrebbe in tal senso sostenere il mercato dell’M&A, favorendo maggiori investimenti e stimolando il credito alle imprese”, afferma Massimiliano Parco.