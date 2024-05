Mondadori, i ricavi nel primo trimestre salgono a 166,1 milioni

Mondadori

(Teleborsa) - Il gruppochiude il primo trimestre 2024 conpari a 166,1 milioni di euro, in crescita del 3,8% rispetto a 160 milioni di euro del primo trimestre 2023.L' EBITDA Adjusted si attesta a 4,8 milioni di euro nel primo trimestre 2024, +9,3% rispetto a 4,4 milioni di euro del corrispondente periodo dell’anno precedente, mentre lè negativo per 8,7 milioni di euro, in lieve flessione (0,5 milioni di euro) rispetto al 31 marzo 2023 per effetto di maggiori ammortamenti legati alla politica di investimento.Ildel Gruppo al 31 marzo 2024, negativo per 7,1 milioni di euro, in flessione di circa 2 milioni di euro rispetto alla perdita netta pari a 5,2 milioni di euro del primo trimestre 2023.Ilordinario è positivo per 69 milioni di euro, in leggera crescita rispetto al 31 dicembre 2023. LaIFRS 16 al 31 marzo 2024 si attesta a -205,5 milioni di euro (debito netto), dai -220,8 milioni di euro del 2023, grazie alla rilevante generazione di cassa del business e nonostante il cash-out relativo alla distribuzione di dividendi e all’acquisizione di Star Shop.Alla luce dei risultati conseguiti nel primo trimestre e dello scenario relativo ai mercati di riferimento, "il Gruppo ritiene di poter confermare per l’esercizio 2024 le guidance" precedentemente comunicate: crescita low single-digit dei ricavi; EBITDA Adjusted in crescita mid single-digit con una marginalità prevista stabilmente intorno al 17% grazie a mirate politiche di pricing e all’ulteriore riduzione dei costi di carta e stampa. "Il Gruppo è atteso nell’esercizio 2024 confermare la significativa capacità di generazione di cassa e quindi un Cash Flow Ordinario intorno ai 70 milioni di euro".