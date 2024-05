Newlat Food, risulltato netto 1° trimestre a 5,2 milioni

Newlat Food

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con undi euro, in diminuzione del -18,6% rispetto ai 6,4 milioni del primo trimestre 2023, che era influenzato dal provento della business combination (EM Foods). Escludendo tale provento si registra un miglioramento del risultato netto consolidato del 25%.sono stati pari a 199,6 milioni, inrispetto al primo trimestre del 2023, pari a Euro 207,3 milioni. Al netto delle poste straordinarie,è risultato pari a Euro 18,8 milioni, in crescita del +3,9% rispetto a Euro 18,2 milioni del primo trimestre 2023; in termini di Adj. EBITDA margin si registra un aumento al 9,5% rispetto all’8,8% del primo trimestre 2023.è risultato pari a 17,2 milioni, in crescita del +2,5% rispetto ai primi tre mesi del 2023. In termini di EBITDA margin si registra un aumento, passando dall’8,1% all’8,6%. Il risultato operativo () consolidato è pari a 8,5 milioni, in diminuzione del -13,2%, rispetto ai 9,8 milioni del primo trimestre 2023. Escludendo il provento da business combination realizzato nel corso del 2023 a seguito dell’operazione di acquisizione della società, si registra un miglioramento del risultato operativo del 12,5% per effetto di una politica commerciale volta al recupero della marginalità.è passata da Euro -74,3 milioni, al 31 dicembre 2023, a Euro -66 milioni al 31 marzo 2024, grazie alla capacità del Gruppo di generare cassa dall’attività operativa. L’Underlying Free Cash Flow raggiunge Euro 10,5 milioni, confermando l’ottima capacità del gruppo di conversione dell’EBITDA in flussi di cassa.