ODCEC Roma, pubblicato Quaderno III su sovraindebitamento

(Teleborsa) -ematiche di strettissima attualità in maniera tecnica e specifica. Rappresenta un contributo prezioso per comprendere a fondo le dinamiche della liquidazione controllata, dell'esdebitazione e delle sfide legate ai debitori incapienti”. Lo afferma Giovanni, presidente dell’ODCEC di Roma, presentando il volume.A coordinare i lavori di scrittura del Quaderno la commissione Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, guidata dache ha sottolineato: “Il lavoro messo in campo dalla commissione che presiedo insieme a Gabriele Felici vuole essere un punto di riferimento per i professionisti, in quanto raccoglie le ultime e le più importanti interpretazioni giurisprudenziali e di prassi legate alla liquidazione controllata, con uno sguardo rivolto alla grande novità rappresentata dalla esdebitazione del debitore incapiente. Si tratta di un istituto ancora poco approfondito e percorso ma che, quando si verificano determinate condizioni, può far ottenere “l'estinzione dei debiti” in mancanza di patrimonio da destinare ai creditori”.“Questa - spiega Gabriele Felici -concessa, per una sola volta, al debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, offrendo quindi - a chi si trova in condizioni di reale disagio ed effettiva marginalità economica e sociale - una possibilità di ripartenza”.Per il presidente dell’ODCEC di Roma, Calì, “lha svolto un lavoro encomiabile nella redazione del documento, offrendo ai professionisti le più recenti e rilevanti interpretazioni giurisprudenziali e pratiche legate a questi temi. Un lavoro che mira a fornire chiarezza e orientamento in un contesto sempre più complesso e in evoluzione”.Il Quaderno III è stato illustrato nel corso di un convegno dacomponenti della commissione Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma con tre interventi su “L’avvio della procedura di liquidazione controllata e i compiti dell’OCC”, “La procedura liquidatoria e l’esdebitazione del debitore” e “L’esdebitazione del debitore incapiente”.