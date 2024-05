Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, in attesa dei dati sull'inflazione USA, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari. Quella tedesca, intanto, è stata confermata sostanzialmente stabile e buone indicazioni sono giunte dall'indice ZEW tedesco. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,31%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,61%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 78,14 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,84%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,14%, poco mosso, che mostra un +0,16%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,20%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,96%, a 35.151 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,94% rispetto alla chiusura di ieri.A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 3,42 miliardi di euro, con un incremento di ben 739,2 milioni di euro, pari al 27,55% rispetto ai precedenti 2,68 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,88 miliardi di azioni del 14/05/2024.Tra idi Milano, in evidenza(+5,00%),(+3,12%),(+3,10%) e(+2,83%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,78%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,67%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,29%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,79%.Tra i(+8,26%),(+7,78%),(+3,87%) e(+2,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,28%.Pesante, che segna una discesa di ben -8,18 punti percentuali.