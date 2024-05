Relatech, ricavi 1° trimestre in linea con 2023

Relatech

(Teleborsa) -, Digital Enabler Solution Know-how Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo trimestre conpari a 24 milioni circa,La quota disi attesta a 10 milioni circa, inrispetto allo stesso periodo di riferimento dell’anno precedente ed è pari al 42% dei Ricavi dalle Vendite consolidati. I ricavi consolidati versosono pari a 7 milioni circa, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente."Siamo molto soddisfatti dei risultati pubblicati oggi, testimonianza di un’offerta end to end completa e flessibile, che include le più innovative tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, l’IoT e il Cloud, con le quali siamo in grado di consolidare il nostro posizionamento e di rispondere con prontezza ad un mercato in continua evoluzione", sottolinea, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, aggiungendo "per l’anno in corso siamo certi di continuare a beneficiare dei trend positivi di crescita grazie a una strategia di cross-selling e up-selling e ad una suite di servizi e soluzioni che ci consentono di progredire significativamente verso la Digital Renaissance, l’incontro tra l’uomo e la tecnologia".Laconsolidata al 31 marzo 2024 evidenzia un valore pari a circa Euro 19 milioni rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023 pari a Euro 22 milioni circa. La liquidità di cassa è pari a circa 15 milioni circa rispetto a 11 milioni circa al 31 dicembre 2023.