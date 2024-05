Saipem, assemblea approva bilancio e nomina nuovo CdA

Saipem

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti diha approvato ildella Società, che chiude con un utile di 107.279.268,28 euro, deliberando: di attribuire a riserva legale 5.363.963,41 euro equivalenti al 5% dell’utile di esercizio; di, in ragione di 5 euro per ogni azione di risparmio in circolazione alla data di stacco cedola, maggiorato da quanto maturato in relazione agli esercizi 2021 e 2022 (5,00 euro per ogni Azione di Risparmio per ciascun esercizio 2021 - 2022), il tutto per un dividendo privilegiato unitario complessivo per ciascuna Azione di Risparmio pari ad euro 15,00, al lordo della ritenuta di legge, per un importo totale di 15.885,00 euro, che sarà messo in pagamento presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli) il 29 maggio 2024, con data di stacco della cedola n. 2 per le Azioni di Risparmio fissata il 27 maggio 2024 e record date il 28 maggio 2024; di riportare a nuovo l’utile dell’esercizio che residua dopo le attribuzioni proposte per un totale di 101.899.419,87 euro e, quindi, di non distribuire dividendi alle azioni ordinarie.L’Assemblea ha determinato in, nominando il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, nelle persone di: Elisabetta Serafin, Alessandro Puliti, Francesca Mariotti, Mariano Mossa, Francesca Scaglia, Paolo Sias, Roberto Diacetti, Patrizia Michela Giangualano, Paul Simon Schapira.Elisabetta Serafin, Alessandro Puliti, Francesca Mariotti, Mariano Mossa, Francesca Scaglia e Paolo Sias sono stati tratti dalla lista presentata congiuntamente da Eni e CDP Equity, la cui partecipazione è complessivamente pari al 44,01% del capitale ordinario di Saipem, votata da circa il 65,57% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.Roberto Diacetti, Patrizia Michela Giangualano e Paul Simon Schapira sono stati tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di Azionisti la cui partecipazione è complessivamente pari all’1,26520% del capitale ordinario di Saipem, votata da circa il 33,83% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.L’Assemblea ha nominato, su proposta congiunta degli Azionisti Eni e CDP Equity.Sulla base delle informazioni in possesso della Società, Alessandro Puliti detiene 164.000 azioni ordinarie Saipem.Il Consiglio di Amministrazione di Saipem, riunitosi successivamente all’odierna Assemblea, haincaricato dell’istituzione e del mantenimento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi della Società, conferendogli i poteri di amministrazione della Società con esclusione delle attribuzioni che il Consiglio si è riservato in via esclusiva, oltre ai poteri non delegabili a norma di legge.