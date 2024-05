Saras, risultato netto 1° trimestre in calo

Saras

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre condi Euro rispetto ai 3.466 milioni di Euro realizzati nel medesimo periodo dello scorso esercizio.è pari 177,5 milioni di Euro (246,4 milioni di Euro in Q1’23) a fronte di uno scenario positivoe crack spreads superiori ai livelli storici. Ildi Gruppo è stato pari arispetto ad un valore di 139,1 milioni di Euro conseguiti nei primi tre mesi dell’esercizio 2023.che non includel'effetto negativo dello scenario sulle differenze inventariali tra inizio e fine periodo ed include gli impatti dei derivati su cambi riclassificati nella gestione caratteristica si attesta a 198,1 milioni di Euro (285,3 milioni di Euro nel 2023). Il risultato netto comparable è pari a 96,9 milioni di euro (162 milioni nel 2023).ante IFRS16 positiva per 138,7 milioni di Euro (positiva per 202,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2023)