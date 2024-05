Sugar Tax, Paganini (Temple University Philadelphia): “Tassa inutile che non riduce le malattie correlate al consumo di zuccheri”

(Teleborsa) - “I governi introducono la cosiddetta ‘’ come misura intesa a migliorare la salute pubblica, incrementando al contempo le entrate statali. Tuttavia, questa imposta non raggiunge l’obiettivo di ridurre l’obesità e le malattie correlate, producendo invece effetti collaterali negativi sia per un settore economico essenziale sia per i consumatori, che si trovano a fronteggiare costi maggiori e vengono illusi di migliorare la propria salute”. Lo dichiara, Professore alla Temple University di Philadelphia e Presidente di Competere.“Le aziende- prosegue il professore - possono assorbire i costi dell’aumento delle tasse riducendo la loro capacità competitiva, mentre i- e quindi i ricavi - tendono a diminuire e spesso, le imprese trasferiscono l’onere della tassa sui consumatori aumentando i prezzi. Le basi scientifiche di queste politiche, poi, sono spesso incomplete o contraddittorie. L’obesità - aggiunge - continua ad aumentare anche nelle regioni che hanno introdotto simili imposte e alcuni studi dimostrano l’inefficacia di tali politiche come nel caso delladove i cittadini si spostano inper trovare alimenti che costano meno. Le linee guida dell'OMS - continua- sono fondate su studi limitati e mancano di robuste evidenze sperimentali. Al contrario, vi sono sempre piùche mostrano come l’ossessione per alcuni nutrienti possa portare a disturbi alimentari”.“È cruciale riconoscere che il problema non è lo zucchero di per sé, ma il contesto del suo consumo all’'interno di uno stile di vita complessivo. Se desideriamo realmente ridurre l’obesità, - sostiene Paganini - dobbiamo indirizzare le nostre attenzioni una serie più ampia di fattori, come il DNA, lo stile di vita, le condizioni socioeconomiche, inclusa l'e la. Se fosse valida la logica che le tasse riducono l’obesità - continua - allora dovremmo considerare tasse su dispositivi digitali, piattaforme di intrattenimento, mezzi di micro-mobilità e arredi domestici che contribuiscono alla sedentarietà, uno dei grandi drammi della società moderna”.“Il nostro governo che promuove il principio di sovranità, più che limitarsi a introdurre una tassa controproducente, dovrebbe affrontare il declino dell’adozione dellache non è un semplice regime alimentare, ma è un metodo per progettare una dieta individuale equilibrata, che favorisce il benessere, la longevità e la gioia. Se l’obiettivo, dunque, è veramente quello di migliorare la- conclude Paganini - è necessario un approccio più complesso che non si limiti a misure punitive come la tassazione, ma che fornisca ai cittadini gli strumenti necessari per compiere scelte informate e sostenibili. Con queste tasse, si ingannano i cittadini, si aumentano i costi, si spingono verso mercati alternativi o prodotti succedanei, spesso più costosi, e si danneggia un settore economico fondamentale”.