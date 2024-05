Wall Street resta debole dopo Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street si conferma debole a metà seduta, dopo le parole di Jerome Powell . Il presidente della Fed, intervenuto a un evento bancario ad Amsterdam, ha parlato di un’inflazione che rallenta meno delle attese e si aspetta che "continui a rallentare nel 2024, come ha già fatto nel 2023". Ma questa convinzione, ha spiegato poi Powell, "non è più così forte come in passato".Ora gli investitori restano alla finestra in attesa della pubblicazione domani, dei dati sull’inflazione americana, di aprile, che daranno nuove indicazioni ai mercati sui tempi dell’atteso taglio dei tassi di interesse USA, mentre volge al termine laTra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 39.409 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.224 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,18%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(+0,08%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,68%) e(-0,61%).del Dow Jones,(+1,24%),(+1,10%),(+1,08%) e(+0,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,64%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,54%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,20%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,70%),(+2,45%),(+2,39%) e(+2,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,84%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,2%; preced. 1,8%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,7%).