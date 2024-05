Garofalo Health Care, crescita a doppia cifra dei ricavi nel trimestre

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Al 31 marzo 2024 iconsolidati di(GHC) sono risultati pari a 126,1 milioni, in aumento di 33,8 milioni rispetto ai 92,3 milioni registrati nel 1Q2023 (+36,7%).L’Operating EBITDA Adjusted consolidato si è attestato a 25,1 milioni, in aumento di 6,3 milioni rispetto a 18,8 milioni dell’esercizio precedente (+33,6%), con una marginalità del 19,9%L’è stato pari a 17,6 milioni, in aumento di 3,6 milioni rispetto a 14 milioni del 1Q2023 (+26,0%).Ildel Gruppo si è attestato a 10,1 milioni, con un incremento di 1,4 milioni rispetto a 8,7 milioni del 1Q2023 (+15,8%).Al 31 marzo 2024 la(PFN) di GHC risulta pari a 206,8 milioni, data da liquidità per 24 milioni e debito finanziario per 230,8 milioni.GHC "conferma il proprio obiettivo di medio termine in relazione alle nuove società acquisite, che prevede il raggiungimento - progressivamente nel corso dei prossimi esercizi - di una marginalità allineata a quella espressa dalle altre strutture ospedaliere complesse del Gruppo".