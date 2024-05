Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.C'è attesa per l'importante dato di oggi pomeriggio sull'inflazione statunitense che, in aprile, stando alle stime di mercato, dovrebbero mostrare un raffreddamento. Il, ha tranquillizzato i mercati rassicurando che non sono previsti rialzi dei tassi, ma al contempo ha allontanato la data per una riduzione del costo del denaro, escludendo un taglio a giugno.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Lieve aumento dell', che sale a 2.372,4 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 78,37 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,77%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,47%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,41%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,15%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,55%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 37.576 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,69%),(+2,12%),(+1,78%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,41%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.Tra i(+11,49%),(+3,03%),(+2,70%) e(+2,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,17%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,62%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,38%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,08%.