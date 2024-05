Rally di Technoprobe, titolo festeggia conti e guidance

Technoprobe

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,00% all'indomani della pubblicazione dei risultati di bilancio., ha dichiarato: “I risultati del primo trimestre 2024 evidenziano una. Prosegue lo sviluppo dei nostri prodotti fiduciosi che i prossimi mesi confermino la fase espansiva del mercato dei semiconduttori".Al 31 Marzo 2024 iconsolidati si attestano a 101,8 milioni, in crescita dell’11,5% rispetto allo stesso periodo del 2023 grazie al contributo positivo relativo ai volumi correlati all’intelligenza artificiale ed alla graduale ripresa del segmento consumer, a cui si associa la progressiva normalizzazione dei livelli di inventario di dispositivi quali smartphone e computer. L’consolidato pari a 24,7 milioni, in calo dell’8,2%.del secondo trimestre 2024: ricavi Consolidati: 141 milioni (+/-3%), Gross margin: 41% (+/-2%), Ebitda margin: 26% (+/-2%).A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7,993 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8,733 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7,517.