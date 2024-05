Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento in chiusura per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,32% a 39.558 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.247 punti. In moderato rialzo il(+0,68%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,54%).Il, intervenuto a un evento bancario ad Amsterdam, ha parlato di un’inflazione che rallenta meno delle attese e si aspetta che "continui a rallentare nel 2024, come ha già fatto nel 2023". Ma questa convinzione, ha spiegato poi Powell, "non è più così forte come in passato". Ora gli investitori restano alla finestra in attesa della pubblicazione oggi, dei dati sull’inflazione americana, di aprile, che daranno nuove indicazioni ai mercati sui tempi dell’atteso taglio dei tassi di interesse USA, mentre volge al termine la stagione delle trimestrali.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,93%),(+0,48%) e(+0,48%).Tra i(+1,77%),(+1,40%),(+1,30%) e(+1,21%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,91%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,75%.Tentenna, che cede lo 0,59%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,60%),(+3,34%),(+3,29%) e(+3,25%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,63%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,57%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,54%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,7%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%)14:30: Empire State Index (atteso -10,8 punti; preced. -14,3 punti)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0%; preced. 0,4%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 1,6%).