SolidWorld fornisce software AI Leatherworks a brand di lusso francese

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan, a capo del Gruppo leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, ha lanciato sul mercato Leatherworks, lasviluppata in-house per rivoluzionare la progettazione del design degli accessori in pelle.Partendo dal disegno del designer, l’innovativo software di CAD3D-AI Leatherworks è in grado di generare, automaticamente e in tempi ridottissimi, un’infinità di modelli di borse e accessori in pelle in 3D in funzione dei parametri tecnici e di stile immessi. Una volta scelta la soluzione estetica,, consentendo al designer piena libertà espressiva.L’algoritmo di AI creato da SolidWorld specificatamente per questo software èattraverso un processo di Machine Learning che gli consente di apprendere velocemente come realizzare una borsa, o un accessorio, a partire da un disegno iniziale.“Leatherworks è solo il primo di una lunga serie di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale e sulla nostra vasta competenza nell’ambito CAD-3D che intendiamo proporre alle nostre aziende clienti per velocizzare e migliorare la creazione di nuovi prodotti” ha dichiarato Roberto Rizzo, Presidente e Amministratore Delegato di SolidWorld Group.Entro il 2024 il software "Made in Italy" Leatherworks verràche l’ha acquistato per un valore pari a 700mila euro.