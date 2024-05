WIIT, nuovo contratto quinquennale per servizi Secure Cloud

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, annuncia oggi la firma di un nuovo contratto della durata di 5 anni per un valore complessivo di circa Euro 7 milioni, con un’importante società italiana, operativa nel settore medicale.Il Cliente si affiderà a WIIT per i prossimi 5 anni, partner scelto per l’elevata affidabilità dei servizi, consolidata nel tempo grazie a un’esperienza pluriennale nel settore del Cloud e delle applicazioni critiche. Le soluzioni offerte da WIIT, caratterizzate da funzionalità specifiche e personalizzabili, sono determinanti nel garantire un livello di sicurezza in linea con i più rigorosi standard richiesti nel settore medicale.L’accordo siglato prevede la migrazione dei sistemi informativi del Cliente nel Cloud di WIIT. Le applicazioni critiche del Cliente, tra cui la piattaforma SAP, cruciali per garantire la gestione e la riservatezza dei dati sensibili, saranno gestite e ospitate in alta affidabilità nella Premium Zone Italy North-West.Il contratto assicurerà al Cliente supporto proattivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24. In aggiunta, con l’attivazione delle funzionalità di Disaster Recovery erogate dalla Standard Zone North-East, vengono assicurate fruibilità, resilienza e continuità, fattori essenziali nei processi critici di business