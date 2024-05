A Wall Street si scatenano gli acquisti dopo dato inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,88%; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,17% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 5.308 punti. In rialzo il(+1,49%); sulla stessa linea, sale l'(+1,2%).Wall Street vola ai nuovi massimi storici dopo che il dato sull'inflazione, salito meno delle attese ad aprile, ha alimentato le aspettative di tagli dei tassi quest'anno da parte della Federal Reserve.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,29%),(+1,44%) e(+1,41%).Tra i(+3,88%),(+2,46%),(+2,40%) e(+2,39%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,45%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,09%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,49%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,21%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,29%),(+4,80%),(+4,68%) e(+4,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,38%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,10%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,51%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,29%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso 7,7 punti; preced. 15,5 punti)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,32 Mln unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 219K unità; preced. 231K unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,48 Mln unità; preced. 1,47 Mln unità)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0%).