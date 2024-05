Borsa di New York avvia la giornata a piccoli passi

Walmart

Chubb

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo il rally messo a segno ieri, in scia ai. Le scommesse secondo cui lapotrebbe annunciare due tagli dei tassi quest’anno sono state rafforzate dal dato sulla crescita dei rpezzi, che è rallentata, anche se probabilmente la banca centrale avrà bisogni di vedere altri dati positivi prima di operare una inversione della politica mponetaria.Frattanto, ie quello sui prezzi imèort export segnala il pdersistere di tensioni sul fronte della crescira dei prezzi.Sulvanno segnalati i, che ha neutralizzato la concorrenza nelleCommerce e rivisto al rialzo le stime per l'anno in corso. Anche le azionisono in tensione dopo che ladi Warren Buffett ha annunciato di detenered ell'assicuratore statunitense.A New York intanto i lparte con una variazione di +0,03%, mentre l'consolida a 5.314 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,04%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(+0,17%).