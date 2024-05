Europa senza direzione. A Milano Snam premiata dai conti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in cerca di direzione le principali Borse europee, dopo i rialzi della vigilia, innescati dal dato sull'inflazione americana.I prezzi al consumo, saliti meno delle attese in aprile, hanno alimentato le aspettative di tagli dei tassi, quest'anno, da parte della Federal Reserve. Tuttavia nelle sale operative inizia a prevalere la convinzione, tra gli addetti ai lavori, che la banca centrale statunitense ritarderà i tagli al costo del denaro, fino a quando non vedrà una decelerazione più sostenuta dell’inflazione, il che significa che nel 2024 c’è la possibilità che i policy maker mantengano i tassi invariati.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,087. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 78,86 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,69%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,09%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,38%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,39%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 35.376 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 37.603 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,47%),(+2,54%),(+2,00%) dopo i conti trimestrali e la revisione al rialzo della guidance 2024. Bene, inoltre,(+1,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,40%, dopo il collocamento del 2,8% ieri da parte del MEF.scende dell'1,52%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,36%.Tentenna, che cede l'1,04%.Tra i(+2,55%),(+1,99%),(+1,89%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -16,97%.Scende, con un ribasso dell'11,82%.Calo deciso per, che segna un -1,74%.