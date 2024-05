Giornata della Ristorazione, Grifoni (Fondo Fon.Te): "Necessario sostenere comparto strategico per il Paese"

(Teleborsa) - "La ristorazione è un settore fondamentale in quanto svolge un importante ruolo di alfiere del Made in Italy contribuendo a valorizzare i prodotti e le eccellenze del nostro Paese". Lo ha dichiaratoil fondo pensione complementare per i dipendenti di aziende del terziario, in occasione della Giornata della Ristorazione, lo speciale appuntamento dedicato alla cultura dell’ospitalità italiana, tenutosi alla Camera dei Deputati."Fondo Fon.Te. – ha proseguito– crede molto in questo comparto che costituisce uno dei volani dell'economia italiana. In tal senso affianca e supporta i progetti della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) dedicati alla filiera agroalimentare e alla promozione dei valori che caratterizzano la cucina italiana. È necessario, pertanto, fare sistema, rafforzare gli investimenti e adottare misure di carattere fiscale per sostenere un comparto strategico come la ristorazione sul quale occorre puntare per rilanciare le imprese e l'occupazione nel nostro Paese".