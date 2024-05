Il Made in Italy è un asset importantissimo per le esportazioni agroalimentari

(Teleborsa) -, direttore diItalia Export, ha dichiarato che ilrappresenta un'area importantissima per questa azienda. "La dimostrazione è data sia dal fatto cheoggi è una delle marche globali più importanti per il gruppo, la seconda in particolare, con molti miliardi di fatturato, più di due, ma anche dalla costituzione recente della Lactalis Italia Export – ha spiegato Frantellizzi –. Infatti l'obiettivo di Lactalis è quello di creare un'unità che possa esportare i prodotti deiche abbiamo in Italia, e penso che questo numero ci fa essere l'azienda agroalimentare con il maggior numero di stabilimenti nel maggior numero di regioni italiane. Testimonia inoltre l'importanza che oggi il gruppo dà all'Italia, al Made in Italy e alla potenzialità che questi prodotti hanno e avranno in futuro per quanto riguarda lo sviluppo dele dei"."L'è cresciuto per quanto riguarda iche rappresentano una categoria sul totale agroalimentare molto importante insieme al vino e alla pasta – ha sottolineato il dirigente di Lactalis –. Sono stati dei numeri eccezionali perché in meno di 10 anni hanno più che raddoppiato i volumi e il fatturato. Questa dinamica di crescita non la si vede in nessun altro paese esportatore al mondo, a testimonianza del trend di crescita che i nostri formaggi continuano ad avere in tutto il mondo ma anche di penetrazione all'interno delledelle popolazioni. Se ad esempio andiamo a vedere in, ine in molti paesi europei oramai ile lafanno parte dei menù che si possono trovare in qualsiasi ristorante, e anche nei frigoriferi dei consumatori internazionali, quindi questo testimonia ancora una volta che la crescita che stanno rappresentando i nostri formaggi sia veramente eccezionale".