Il pianista Alessandro Taverna in concerto a Venezia per un evento sostenuto da Generali e Banca Generali Private

(Teleborsa) -alle ore 18.30 pressodisi terrà ildel pianista, un evento speciale organizzato dalla Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro in collaborazione cona sostegno della 42? edizione del, in programma dal 29 agosto al 13 settembre 2024.Il titolo scelto per quest’edizione del Festival è, mentre ildella rassegna musicale verrà annunciato martedì 16 luglio. "Ho scelto il tema della memoria attraverso l’impronta – dichiara il Direttore artistico– per raccontare un percorso musicale che si snoda a Portogruaro ininterrottamente da oltre 40 anni, ma anche riflettere sui suoi esiti ed esplorare altri tipi di “impronte” e di segni lasciati nel tempo da uomini e donne che hanno alimentato una memoria collettiva, un patrimonio di esperienze culturali che ha fatto di Portogruaro un unicum nel territorio, e non solo. Questa memoria comune, che il Festival di Portogruaro rappresenta, travalica le generazioni, riducendone le distanze, offre occasioni di conoscenza condivisa e diventa collante di un territorio che fonde le proprie diversità in senso armonioso e concorde".La sera dialdi Portogruaro avrà luogo il Concerto anteprima del Festival tenuto dall’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius, un programma sinfonico su pagine di Beethoven e Schumann. Per la prima volta, il Festival quest’anno ha istituito un Workshop per giovani direttori d’orchestradedicato all’approfondimento delle Sinfonie di Beethoven, tenuto da Marco Angius con OPV quale compagine in residenza. L’iniziativa si inserisce all’interno delle Masterclass di Musica che portano a Portogruaro alcuni tra i più illustri concertisti e docenti a livello internazionale, alle quali è possibile iscriversi fino a mercoledì 10 luglio. Quest’anno entrano inoltre a far parte del corpo docente delle Masterclass di strumento i M.i Luca Magariello (classe di violoncello) e Alessandro Mele (classe di violino).Tra passato e presente si esprimerà invece il, venerdì. Al compositore Nicola Campogrande è stata commissionata una nuova opera, il Concerto per violino, corno, pianoforte e orchestra, edito da Breitkopf & Härtel, che sarà eseguito in prima assoluta dall’Orchestra della Toscana diretta da Donato Renzetti con solisti la violinista Francesca Dego, Marc Owen al corno e Alessandro Taverna al pianoforte.Durante il concerto a Palazzo Morosini, il pianista Alessandro Taverna accosterà ladi Franz Schubert a duedi Johann Strauss Jr. trascritti per pianoforte, tra cui il celebre Sul bel Danubio blu, e un omaggio all’istrionico pianista e compositore austriaco Friedrich Gulda, del quale sarà interpretata Aria.Negli oltre 40 anni di attività, il Festival di Musica di Portogruaro ha acquisito une unatali da diventare una delle più importanti proposte culturali in Italia, grazie al numero crescente di musicisti, docenti, studenti e orchestre provenienti da varie parti del mondo. Per confermare il sostegno dele delle sue, Generali in Italia, insieme a Banca Generali Private e Leone Alato, promuove l’evento allo scopo di raccogliere donazioni per la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro che organizza il Festival Internazionale di Musica.Alessandro Taverna si esibisce nelle principali istituzioni musicali internazionali - tra cui Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro La Fenice di Venezia, Musikverein di Vienna, Royal Festival Hall e Wigmore Hall di Londra, Philharmonic Hall di Liverpool, Bridgewater Hall di Manchester, Gasteig di Monaco, Konzerthaus di Berlino - diretto da alcuni dei più importanti musicisti - Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Fabio Luisi, Myung-Whun Chung, Daniel Harding, Michele Mariotti, Daniele Rustioni, Thierry Fischer, Alpesh Chauhan, Michele Gamba, Joshua Weilerstein, Hartmut Haenchen, Pier Carlo Orizio. Ha collaborato con prestigiose orchestre quali l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, i Münchner Philharmoniker, la Dallas Symphony Orchestra, l’NHK Symphony Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra, la Minnesota Orchestra, la Kremerata Baltica, la DanishNational Symphony Orchestra, la Bucharest Philharmonic, l’RTÉ National Symphony Orchestra of Ireland, l’Orchestra della Toscana, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra di Padova e del Veneto.